考上公職的目的是什麼？以下有個例子，引起熱烈討論。一名通過特考、目前在地院任職的女網友分享，因現在的工作相當輕鬆愉快，雖然月領不滿3萬元，但擔心「升等後遇不到好缺」，決定不努力了。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，她月薪約2萬9000元，自己的理財規劃，每月固定拿3000元存股；家裡有兩間房子，也沒什麼經濟壓力，因打算不婚不生，覺得買百萬元左右的小套房自住就好了。

原PO強調，她不是沒想過更上一層樓，卻發現上面的職缺，不是無法準時下班，就是要面對各種刁民。她自認完全勝任現在的工作，所以不想賭運氣，離開好缺。

貼文一出，網友們紛紛留言力挺，「妳開心就好，不用管別人眼光」、「不婚不生不奢侈，我覺得很可以」、「錢不是人生中唯一選擇，有人高考缺做到去看醫生」、「工作開心最重要，不缺錢就慢慢等」。

也有網友持不同意見，「覺得超商大夜班都比妳強，妳只是多一張國旅卡而已」、「捧鐵飯碗就這樣了嗎？人生還很長欸」、「別以為主管不會換人，爽缺沒有永遠的」。