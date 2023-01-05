FERRAGAMO 農曆新年系列以「赤兔之眼」呈現出品牌的簡約美學。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列，將農曆新年的精隨與佛羅倫斯式的優雅與沉靜完美相融。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 2023 農曆新年限定系列，將農曆新年的精隨與佛羅倫斯式的優雅與沉靜完美相融。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 兔眼印花真絲方巾，1萬6500元。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 兔眼印花Trifolio手提包，7萬900元。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 紅色皮革The Studio手提包，7萬8900元。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 兔子印花藍色真絲方巾，1萬6500元。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO 女士紅色Gancini壓紋運動鞋，3萬5500元。（FERRAGAMO 提供）

FERRAGAMO新創意總監來了 簡約美學這樣秀 (品牌提供)

FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis，則以更為隱晦、簡潔地將整體聚焦於「赤兔隻眼」，憑藉瑞兔之眼詮釋簡潔、充滿現代感的設計，同時也象徵悉心回望過去，憧憬未來的意象，在一眾兔年單品中格外突出。

自古以來，兔子被視為機智靈巧的動物之一，藉此印象宛若寶石般的赤兔之眼，將佛羅倫斯式的優雅與沉靜完美相融。本次Ferragamo新年限定系列的風格簡潔洗鍊，除有將上述的獨特圖樣融入上衣、襯衫、Trifolio 手袋、圍巾和絲巾等單品外，也有單品刻畫兔子全貌;色彩方面則以新年喜慶的紅色為主，真絲襯衫、羊毛針織衫、都會外套等染上喜慶的顏色，象徵新春盎然意象的藍綠色則點綴於部分單品當中。

包款方面全新農曆新年系列中，Maximilian Davis 為大家帶來全紅色的 Trifolio 手袋、Studio 手袋、運動鞋等，也以新年紅為主色調，亮眼又充滿活力，肯定會成為走春穿搭的視覺亮點。