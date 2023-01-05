美系外資出具最新報告，調降蘋果iPhone的2022年第四季及全年代工備貨量預期，認為市場需求溫吞及遞延出貨將紓緩供給短缺，將2023年首季iPhone代工備貨量調升至5800萬支、僅季減2％，第二季則因季節性因素而降至約4200萬支、季減12％。

鑒於iPhone 14 Plus備貨量減少，美系外資將去年第四季iPhone代工備貨量預估自8100萬支調降至7900萬支、年減6％。去年下半年整體iPhone 14系列備貨量為8000萬支，較2021年同期的iPhone 13系列減少11％。

整體而言，美系外資對iPhone去年備貨量預估雖調降至2.43億支，仍年增5％、並創歷史新高，主因iPhone市占率在智慧手機市場疲軟狀況下增加。

展望首季，美系外資將iPhone代工備貨量預期自5500萬支調升至5800萬支，季減2％、年減27％，更接近供應鏈預期的5900～6000萬支、較去年同期小幅增加。第二季則考量季節性因素影響，預估iPhone代工備貨量約4200萬支，季減12％、年減27％。

美系外資認為，首季iPhone代工備貨計畫可能會因遞延出貨而略微取消，但溫吞的市場需求避免去年第四季發生的供給短缺持續。同時，預期零組件備貨量將面臨比代工備貨量更高的波動度，主要認為多數零組件去年下半年備貨量超過9000萬支。

對於預計今年推出的iPhone 15系列規格推測，儘管宏觀經濟存在不確定性，但美系外資預期在更顯著的規格升級推動下，下半年iPhone 15系列代工備貨量將較去年同期的iPhone 14系列高出5～10％。