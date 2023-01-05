花蓮林管處於2021年啟動「小花蔓澤蘭植物體多元利用計畫」，透過與業者合作，針對小花蔓澤蘭精餾醋液研發成多元的生活清潔產品。（李柏澔攝）

名列百大入侵種的小花蔓澤蘭原產於南美，為強勢入侵的外來種植物，生長極為迅速，有「綠色殺手」之稱，易對局部地區造成生態危害。林務局與新創品牌「木酢達人」合作研發，結合小花蔓澤蘭精餾醋液及多種天然植物精油，製成7種生活清潔與保養用品，讓移除後的外來入侵植株物盡其用，促進循環經濟加值效益。

林務局今（5）日舉辦「浪蔓有禮－小花蔓澤蘭產品發表記者會」，林務局各林區管理處為防治小花蔓澤蘭，除了獎勵拔除外，也持續發想植株可如何利用，小花蔓澤蘭已從原本5萬多公頃移除到現在只剩3300多公頃，移除率已達9成5。

黃群策表示，以往民眾拔除送至各林管處的小花蔓澤蘭殘株，多於集中後放入塑膠袋腐爛，或曬乾後燒毀，花蓮林管處於2021年發想，啟動「小花蔓澤蘭植物體多元利用計畫」，先委由讚炭工房將鳳林鎮移除下來的殘株製成醋液，再與「木酢達人」合作，針對小花蔓澤蘭精餾醋液研發成多元的生活清潔產品。

黃群策指出，經過台美檢驗及SGS檢測，小花蔓澤蘭醋液完全不含8大重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果高達99.9％，使用小花蔓澤蘭清潔產品處理居家環境與衣物，即能有效抑菌。

林務局長林華慶表示，現在每年每公斤小花蔓澤蘭的移除收購價為5元，民眾很難單靠移除收購來致富，大家主動移除是因為認同這樣的理念，收購價也不會因為可以製成加值產品而加碼，否則會有民眾刻意栽培的疑慮，若小花蔓澤蘭在未來發現更多用途，人工栽培下也會受到嚴格管理，「很多花園的植物也都是外來種，有沒有人管理才是重點」。

活動最後黃群策與木酢達人執行長陳偉誠共同簽署合作備忘錄，雙方未來將持續合作，運用外來入侵種植物為原料，開發各項外來入侵種植物之衍生產品，減少廢棄物，創造加值運用的經濟效益，林華慶現場擔任見證人。