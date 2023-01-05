頭份永貞宮新春系列活動首先登場的是元月8日書法家現場揮毫送春聯。（永貞宮提供／謝明俊苗栗傳真）

新的一年即將來臨，頭份合港田寮永貞宮為慶賀新春，為眾生祈福，期待國泰民安，特別安排從元月7日起，至2月6日展開一系列活動，包括了書法家現場揮毫免費送春聯、大年初一贈送金幣福袋、慶元宵當天有文昌開中門、發放自強家庭獎助金以及擲聖杯比賽等3項活動，以及祈福法會等，歡迎各地民眾踴躍參加，共同祈求來年幸福平安、賺大錢。

永貞宮表示，新春系列活動首先登場的是元月7日點燈還福法會，點燈還福法會則是為了感謝過去一年神明的庇護，保佑大家平安順利。元月8日將在永貞宮正殿舉辦書法家現場揮毫寫春聯，免費贈給民眾帶回家迎接新春好喜氣。

頭份永貞宮將在今年春節大年初一贈送媽祖婆平安金幣。（永貞宮提供／謝明俊苗栗傳真）

元月22日正是大年初一，永貞宮將要發送媽祖婆平安金幣福袋給民眾，讓民眾開春第一天就可搏得好兆頭，在新的一年中可以大吉大利、闔家平安賺大錢。

頭份永貞宮將在今年元宵節舉辦士子開中門活動。（永貞宮提供／謝明俊苗栗傳真）

2月5日元宵節當天則安排了3項重要活動，包括第17屆的文昌開中門活動，邀請中港溪前一年中考取各類國家考試的優秀考生、博士生等，共同在永貞宮文昌帝君開中門活動接受各界慶賀，並發放國中小學自強家庭獎助學金，主辦單位並特別安排自強家庭家長及學生們，觀禮參與文昌開中門活動，期望自強家庭學子能努力向學，學以致用來翻轉家庭命運。

頭份永貞宮將在今年元宵節舉辦擲筊比賽，有許多大禮等待大家來帶回家。（永貞宮提供／謝明俊苗栗傳真）

元宵節當天的重頭戲之一，就是最受大家歡迎的擲聖杯活動，主辦單位比照以往準備了機車、iPhone手機等豪華大禮，由擲出最多聖杯的民眾獲得好禮。此外，永貞宮為了增加民眾的參與熱度，特別增加10組特別獎，凡是擲出聖杯的民眾，依聖杯數排序都有機會獲得增加獎，增加獎是10組2人同行的西堤餐券，提供民眾大啖高級牛排機會。

2月6日（農歷正月16日）則是新春系列活動的最後一個重頭戲，從111年12月1日開放民眾登錄的祈福點燈項目，將在當進行點燈祈福法會，替登錄祈福點燈民眾祈求神明們的保佑，在未來一年中健康平安賺大錢。

永貞宮新春系列活動時間表：

1、112年元月7日（111年農曆12月16日）點燈還福法會。

2、112年元月8日（111年農曆12月17日）書法家現場揮毫送春聯活動。

3、112年元月22日（112年農曆正月初一）贈送金幣福袋。

4、112年2月5日（農曆正月15日元宵節）

A、第17屆文昌開中門活動。

B、第2屆自強家庭獎助學金發放活動。

C、第5屆永貞宮擲聖杯比賽活動。

5、112年2月6日（農曆正月16日）點燈祈福法會。