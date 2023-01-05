新竹擄人命案！男當街遭押殺害埋屍苗栗 3嫌落網2人潛逃出境 (羅浚濱翻攝)

家住新竹縣竹北市的陳姓男子，上月29日遭不明人士連人帶車擄走，竹北分局警方獲報後隨即按車籍資料追人，還在台中市區連開11槍仍未逮獲，男子不幸於當日遭殺害棄屍，竹北警方隔天即在苗栗縣尋獲陳男遺體。新竹地檢署專案小組近日先後將涉案的徐男、謝男、郭男拘提到案，檢察官訊問徐男等3人後，認其涉犯殺人等罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。 至於涉案的張男、藍男於犯案後潛逃出境，新竹地檢署已發布通緝。

竹北警分局於上月29日接獲苗栗縣警局轉報，指戶籍地於竹北的陳男連同租賃車遭不明人士帶走，警方立即成立專案小組，調閱被害人車輛行車軌跡，發現該車自竹北市沿台61線往南行駛，專案小組警力於台中市沙鹿區發現該車即進行攔截圍捕，並連開11槍制止未果，犯嫌不僅拒捕還衝撞警方後逃離，竹北警方隨後於龍井區尋獲被害人空車輛，並未發現被害人蹤跡。

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

新竹地檢署指揮偵辦後，經專案小組人員鍥而不捨追查，經研判當日被害人車輛於苗栗後龍停留約2小時，懷疑陳男可能遇害，專案小組接連2日至該區域展開搜尋相關跡證，於30日上午發現被害人遭埋殺害地點土堆，尋獲陳姓被害人屍體。

經專案小組抽絲剝繭，鎖定5名可疑對象，乃兵分多路分別至犯嫌出沒地附近埋伏，近日將3名犯嫌查緝到案，起獲嫌犯作案衣物1批及被害人所有現金，另輛名犯嫌已於案發當天畏罪潛逃出國，將報請刑事局協緝到案。

警方初步瞭解，疑因有金錢糾紛，造成故意殺人的結果，全案依故意殺人罪移請新竹地檢署偵辦。檢察官訊問徐男等3人後，認其涉犯殺人等罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。至於涉案的張男、藍男於犯案後潛逃出境，已發布通緝。