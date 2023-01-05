行政院長蘇貞昌5日宣布，中央循例在春節前啟動年關資金調度機制，由於去年經濟表現亮眼，去年統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，2023年撥付金額達1218億，足足比前一年的907億多出近300億，足乎支應各地方政府年關所需資金，推估全國各公務機關人員12日可領到年終獎金。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌說，中央協助2023年年關資金調度，由於去年經濟表現仍有相當好的成績，使得去年統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，這些經濟成果也都會回饋給各地方政府。因此，其所獲配的年關資金數也較以往大幅增加。

蘇貞昌說，2023年度中央政府協助地方政府年關資金撥付數達1218億，足足比去年多出近300億，足乎支應各地方政府年關所需資金，也讓全國各公務機關人員都能在農曆春節前10天，大約是下禮拜四、1月12日前，領到年終獎金跟相關獎金津貼，快樂過年。

蘇貞昌說，他要感謝主計總處和財政部對政府財政的管控與資金運用調度得益，讓各部會能做出更多好成績，還能剩餘更多、還債多，協助地方更多，甚至能夠讓經濟果實全民共享。