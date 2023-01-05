財政部去年稅收超徵4500億，閣揆蘇貞昌拍板全民普發6000元現金，桃園市長張善政樂見中央政府順應民意、從善如流。至於桃園預計可分到50億元，他說對於落實老人三節禮金加碼、營養午餐免費、大班免學費等政見有非常正面幫助，會把每一塊錢都花在刀口上。

行政院長蘇貞昌宣布開春後發放每人6000元，張善政5日表示，民眾對於稅金超收是有期待，一開始說不準備發現金，後來又改成發現金，他認為是順應民意、從善如流的作法，非常好。

超徵4500億中也有700億將分配給地方，桃園市財政局根據財政畫分法預估，桃園約進帳50億元，張善政說，選舉時有提出很多政見，不管是國中小營養午餐免費、5歲大班免學費、老人三節禮金，以至於未來更多政見如1280月票等，其實都需要財務的支援，剛好中央撥下來這筆稅金，對於落實政見絕對有非常正面的幫助，會把每一塊錢都非常重視，用在刀口上。

因老人四節禮金、國中小免費營養午餐、大班免學費和幸福里程30公里等4大福利政見，總計約要36億元，剩餘14億會用在哪，張善政說，會依照施政的優先次序，分配在必要的政見上面，到時候機動地來檢討。