近來「還稅於民」議題炒得沸沸揚揚，民進黨北市議員許淑華今天上午在臉書發文解釋，「超徵」不是「超收」，稅金是來自台積電、長榮等大企業，賺錢超乎預期，超徵是企業發大財，全民分享大紅包，超徵正是民進黨會拚經濟的最好證明，但她也呼籲既然從總統到行政院長都決定要發錢送紅包，就速戰速決，讓民眾安心過好年。

許淑華直言，厭倦那些天天為反對而反對、吵吵鬧鬧的政治口水，「超徵」不是「超收」，稅金是來自台積電、長榮等大企業，賺錢超乎預期，光是台積電繳營業稅就成長10％，企業外銷獲利高，政府稅收也水漲船高。反觀，一般民眾還減收稅，去年還提高個人所得稅的扣除額，從8.5萬提高9.2萬，甚至有人還因此退稅。

許淑華強調，超徵是代表台灣經濟成長強勁，也很高興中央願意與全民分享，但也要注意全球經濟情勢不穩，要謹慎儲糧過冬；超徵也代表台灣前2年疫情控制得宜，台灣企業才能逆勢成長，超徵正是民進黨會拚經濟的最好證明。

她表示，行政團隊真要加油，企業賺錢對台灣民眾是喜事，也是好事一樁。既然從總統到行政院長都決定要發錢送紅包，就速戰速決，可讓民眾安心過好年！