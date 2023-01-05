新北市鼓勵民間在地投資，並協助中小企業產業轉型發展，位於土城編定工業區內花王印刷企業的30年以上廠房，將透過都市更新方式成為2棟13層樓新廠房，不僅花王印刷可以自用，也能釋出提供當地產業發展使用，並提供新北市約1500個就業機會。

新北市都更處指出，花王印刷是創業逾50年的老牌印刷廠，土城廠位於土城區中山路上，基地現況為1至2層的加強磚造、鋼筋混凝土造的老舊廠房，面積6638平方公尺，建物經評估結構安全不足且廠房型態不符現在產業生產使用。

新北都更處表示，花王印刷透過工業區都市更新方式重建，都更案上周核定實施，原址規畫拆分兩宗基地，興建2棟13層樓新廠房，約1.44萬坪樓地板面積，一棟為企業自用，另一棟廠房則將配合市場需求，釋出供作為當地產業發展使用，預計提供新北市約1500個就業機會，並創造每年超過2億的產值。

都更處表示，花王印刷的都更案配合申請銀級綠建築及合格級智慧建築標章，沿街面留設人行步道並認養沿街公有人行步道及綠美化維護，提供舒適的人行環境；花王印刷都更案在申請建照後將開工，預計2025年完工。

城鄉局長黃國峰指出，新北市政府對境內老舊廠房，提供多元重建方案，除工業區立體化方案，也推動都市更新方式辦理重建，更新獎勵最高可達基準容積50％、容積移轉最高40％，並有相關稅捐優惠，改善工業區環境及緩解產業用地需求。

黃國峰表示，土城區鄰近捷運永寧站、頂埔站、台65及北二高土城交流道，交通便捷、區位良好是新北產業發展重鎮，因開發較早，區內工業區有多數老舊廠房待更新重建，目前土城區的工業區都更案件計13件，申請基地面積約13.5公頃，預估供給樓地板面積約24.66萬坪，已有4件施工中，包括勝仁針織、中華工程AI智慧園區等案，業已完工為華南金資產公司。