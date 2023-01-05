五股BMW逆向撞飛雙載父女，父慘死國中女兒帶傷撫身哭喊。(戴志揚翻攝)

五股BMW逆向撞飛雙載父女撞擊瞬間 父慘死國中女兒撫身哭喊（黃敬文翻攝）

新北市五股今（5）日清晨6時許發生一起嚴重死亡車禍。邱姓男子騎車載13歲國中女兒上學，突遭逆向的BMW轎車迎面撞擊，2人噴飛倒地，邱父送醫不治，後座女兒則是輕傷。據了解，肇事的BMW駕駛李男稱導航顯示左轉，查看路況時，車子突左偏撞上才導致意外發生，而車禍現場的監視器畫面曝光，可見撞擊力道之大，父女2人被撞飛，機車零件也因撞擊而四散。

據了解，肇事的BMW駕駛李男聲稱是路不熟「看導航」才釀下大禍，根據監視器畫面，可見BMW轎車行經中興路二段突然失控衝往對向車道，高速撞上迎面駛來的機車雙載父女，邱姓父女2人當場被撞飛，雙雙倒地，機車直接噴飛數公尺且零件也因撞擊力道太大而掉落四散。

警消獲報趕抵現場時，發現邱父重傷已昏迷無生命跡象，經送往三重醫院搶救仍不治，女兒則是全身及手腳多處擦挫傷，但得知父親噩耗悲痛欲絕。警方在現場針對李姓駕駛實施酒測後，確認酒測值為0，目前正釐清肇事原因。