所有的蜘蛛防空系統都具有處理飽和攻擊和多目標接戰能力。（Youtube）

拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）宣佈，該司已經強化了「蜘蛛」（SPYDER）防空飛彈系統的反戰術彈道飛彈（TBM）能力。這個增強計畫是應幾個客戶的緊急作戰要求而開發的。這項專案計畫將增加SPYDER的操縱裝置總成（effector）的能力，並在整個系統中落地各種反戰術彈道飛彈衍生型號，為10個使用國提供了極具成本優勢的方案。

據軍事資訊網defense-update.com 4日報導，執行副總兼航空與飛彈防禦系統部總經理永曼准將（Pinhas Yungman）表示：「反戰術彈道飛彈功能十分重要，將能為蜘蛛防空飛彈系統拓展全新的戰鬥選項，這次為了蜘蛛防空飛彈量身打造的解決方案，可以在具備成本效益的情況下，提供給我們有各自緊急操作需求的寶貴客戶。」

拉斐爾公司鑑於最近廣泛使用戰術彈道飛彈的武裝衝突當中的經驗和教訓，經研究和分析，遂展開了對蜘蛛系統的升級計畫，這涉及到系統及「德比飛彈」（DERBY-LR）的軟硬體更新。在增加新功能的同時，所有現有能力都得到了保留，使所有用戶，在增加新應用的同時能夠繼續使用蜘蛛防空系統。

德比（增程）飛彈（DERBY-LR）是以拉斐爾空對空飛彈「德比」（I-Derby ER）通過一個助推器將其交戰距離從40公里增加到80公里。（Rafael Advanced Defense Systems）

而全新的升級還增添了拉斐爾公司「反火箭、砲彈與迫砲」（C-RAM） 能力，該能力已經分別在「大衛投石索」（David’s Sling）和「鐵穹」（Iron Dorm）系統驗證成熟，提供了不同性能和經濟性水平的解決方案。

德比飛彈可以攔截50,000到60,000英尺（約15到18公里）高度的目標，最大射程為80公里。這個飛彈是以拉斐爾空對空飛彈「德比」（I-Derby ER）為基礎，通過一個助推器將其交戰距離從40公里增加到80公里，增加了1倍多。拉

蜘蛛防空飛彈系統，整合了4中發射單元，搭載了不同射程的飛彈，使用上非常的彈性。（Rafael Advanced Defense Systems）

拉斐爾公司的另1套防空系統大衛投石索，使用專屬的飛彈可以接戰150公里及以上的彈道飛彈和巡弋飛彈，而該公司的C-RAM系統「鐵穹」則是為了在較短的距離內應對這些威脅，但也可以面對大型的炮彈。

每個系統都具有自主能力，可以在目標被宣佈為敵對的幾秒鐘內，全天候、多發射和以網路中心戰（net-centric）的能力，在360°範圍內探測威脅和打擊目標。所有的蜘蛛防空系統都具有處理飽和攻擊和多目標接戰能力。

除了助推器外，飛彈還有一個雙脈衝火箭發動機，能夠在整個任務過程中實現最佳推力管理，飛彈的運算單元包含複雜的算法，會根據發射條件和目標行為優化彈道。該導彈使用拉斐爾公司的軟件控制雷達尋標器，通過軟件控制所有的操作參數，實現了充分的操作靈活性。

軟體更新過程快速而簡單，甚至可以在作戰行動中及時進行。目前蜘蛛防空系統已經廣泛出口到全球10個國家，包括北約成員國捷克共和國。芬蘭也對該系統感興趣，但還沒有公開宣佈其決定。

蜘蛛防空系統是一種可空運、快速反應的地對空飛彈系統。（Rafael Advanced Defense Systems）

蜘蛛防空系統是一種可空運、快速反應的地對空飛彈系統，旨在對抗飛機、直升機、無人機和精確導引彈藥的攻擊。通過本次最新的升級，它也能夠攔截戰術彈道飛彈，一套完整的蜘蛛系統包括一個車載雷達，3至6個飛彈發射單元（MFU），以及支援車輛。