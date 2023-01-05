新北市長侯友宜今年元旦升旗致詞提及「我們不是強國的棋子」，引發外界熱議，新北市議員卓冠廷質疑，侯友宜雖呼應藍營基本論調，卻是想強調「疑美論」，形塑假中立的印象。對此，侯友宜今回應，台灣最重要還是在內部，不分你我、族群或黨派，大家要好好愛台灣這塊土地，凝聚所有向心力，讓台灣在國際局勢下和平穩定繁榮。

侯友宜說，台灣位居國際關鍵地位，又是經濟產業鏈最重要的供應地，台灣有責任，在台海穩定、東亞局勢下維持和平，面對詭局的國際情勢，最重要是團結內部，只有內部凝聚團結，才能讓中華民國成為和平、穩定、繁榮、永續的國家。

面對美中對抗局面，侯友宜則強調，面對外部，用平等、尊嚴、友善態度，善待所有關心中華民國發展的國家。

另外，媒體問及，北約前秘書長拉斯穆森訪台，讚許台灣是強勁的民主國家，相信全球盟友的力量，將對威權主義國家，包括北京政府，形成威嚇作用。對此，侯友宜說，「民主是普世價值，台灣在追求普世價值的民主國家，這是我們堅定不移的態度」。