亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）周三在給員工的公開信中表示，作為先前披露之裁員計畫的一部分，亞馬遜準備裁撤的人數將增加到18,000多個。

周三盤後亞馬遜股價上漲1.71%，報86.60點。

賈西表示，這個裁員的決定主要將影響電子商務和人力資源單位，公司將從1月18日起開始進行溝通。這波裁員將占亞馬遜約30萬名辦公室職員的6%。

包括倉庫員工在內，亞馬遜旗下員工總數超過150萬人，使其成為美國第二大民營雇主，僅次於沃爾瑪。

賈西在公開信中表示，基於經濟的不確定性，以及過去幾年人力迅速膨脹，公司的年度計畫變得更難以實現。

由於通膨飆漲促使企業與消費者削減開支，亞馬遜開始為增長可能放緩做準備，去年11月亞馬遜從其設備部門開始裁員，當時有內部消息人士透露目標是裁員約10,000人。

該電商巨頭去年的股價表現是網路泡沫化以來最慘的一年，全年下跌51%，創下2000年股價崩跌80%以來最大的年跌幅，在重量級科技股當中，只比特斯拉跌68%和臉書母公司Meta跌66%好一些。

根據科技業裁員追蹤網站Layoffs.fyi的數據，截至目前的統計，2022年有1018家科技公司裁員，裁員人數共計153,678人。

雲端軟體公司Salesforce周三宣布，由於先前雇用太多員工，以及客戶支出變得謹慎，公司準備裁員約10%，並關閉部分辦公室。截至去年10月31日，該公司旗下員工接近8,000人。

現在亞馬遜的裁員規模已經超過Meta Platforms Inc。該臉書母公司去年宣布將裁員11,000人。

賈西正式宣布裁員前，《華爾街日報》率先報導亞馬遜的裁員人數可能超過17,000人。賈西表示，由於消息外洩，亞馬遜決定在通知受影響的員工之前披露這個消息。

亞馬遜仍必須就這波大裁員提交相關的法律文件。