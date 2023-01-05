美國女明星羅莉洛林（Lori Loughlin）和費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）涉入的大學招生騙局的主謀今天遭判刑，將入獄服刑3年6個月。

法新社報導，招生顧問辛格（William "Rick" Singer）賄賂教練和大學行政人員，讓他的富裕客戶已享有特權的孩子進入美國著名大學。

在10年期間，辛格收取約2500萬美元（約新台幣7.67億元），並支付700萬美元行賄。

辛格於2019年坦承犯罪，並配合聯邦當局以「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）為代號的調查行動。

包括學生家長、教練和辛格同夥等50多人最終被判處有罪。

羅莉洛林因在1980至1990年代知名影集「歡樂滿屋」（Full House）中飾演「貝琪阿姨」（Aunt Becky）而為人熟知，她與她的丈夫2020年8月遭判2個月徒刑。

他們坦承支付50萬美元為2名女兒取得南加州大學（University of Southern California）入學許可，成為學校校隊新成員，然而兩人從未參與過這種運動培訓。

2019年，美國影集「慾望師奶」（Desperate Housewives）女明星費麗西蒂荷夫曼遭判在加州安全級別較低的設施服刑2週，她在服刑11天後獲釋。

此前，她在法庭淚流滿面地承認以1萬5000美元為代價，將她女兒大學入學考試SAT（學術能力測驗）的成績拉高。

檢方曾求處辛格6年有期徒刑，但律師因他配合調查主張將他處以家庭監禁，波士頓聯邦法院法官判處他42個月入監服刑。

根據日期登記為去年11月的判決前法庭文件，執法單位2018年9月告知辛格已發現其騙局後，辛格表示他「每天醒來都感到羞愧、悔恨和遺憾」。

他說：「我對造成這些學生和他們父母親，以及大學和學測機構的痛苦深感抱歉，他們因為我的不當行為而受到負面影響。」