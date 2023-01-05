原本供不應求，一屋難求的辦公市場，在下波新增供給即將來臨之際，恐怕要反轉了。據戴德梁行今（5）日最新調查顯示，今年6萬坪辦公完工潮來了，房客市場來了，市場已進入新的轉折點。

戴德梁行今天公布2022年第四季商用不動產報告指出，台北市辦公市場，目前每坪月租來到2,640元，其中信義計畫區最高，突破3,000元大關。

不過，最新調查發現，辦公市場將在今年出現一波完工潮。

戴德梁行指出，原本供不應求，一屋難求的辦公市場，在下波新增供給即將來臨之際，恐怕要反轉了，今年估計將有6萬坪辦公室完工，包括富邦A25、皇翔台汽北站、遠雄台北大巨蛋、上海商銀總部大樓等四大棟，屆時吃緊的供給，將可望獲得紓解。

另外，在廠辦市場方面，內湖空置率還是在低檔。

在零售市場方面，受惠疫情緩和，國門開放，連續兩季台北市三大商圈，包括西門、忠孝、中山南京，平均空置率已經下降，代表國門開放內需將回升，伴手禮店也回來了零售業紛紛摩拳擦掌等待解封商圈。