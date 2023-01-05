高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌曜越（3540）5日於CES 2023美國消費性電子展推出CTE Form Factor機殼系列，曜越指出，CTE全名為Centralized Thermal Efficiency，旨在實現「高效能集聚散熱」，為匯聚人氣，新推出的CTE Form Factor機殼六種機型一次到位，除吸睛之外，也為開春業績添財氣。

曜越指出，今年開春推出的CTE Form Factor機殼系列，共分六款，包括CTE C750 Air、CTE C750 TG ARGB、CTE C700 Air、CTE C700 TG ARGB、CTE T500 Air、CTE T500 TG ARGB，除有多種規格可任君選擇外，今年的設計也跳脫傳統機殼設計。CTE Form Factor機殼系列將主機板位置垂直旋轉90度，優化風流散熱通道，打造領先其他機殼的散熱配置。隨著顯示卡（GPU）與中央處理器（CPU）的熱設計功耗（TDP）上升，該款系列機殼將主要熱源移近進氣口，達到精準散熱，並將中央處理器（CPU）擺放靠近前面板，且將顯示卡（GPU）移近至後面板，以提供獨立的冷空氣散熱通道。透過以上的設計擺放，提升進氣與出氣效率。

此外，CTE Form Factor機殼系列還有專屬CT系列風扇供玩家自由搭配：12公分、14公分、黑色、白色、ARGB、非RGB等不同配置。其專屬風扇為曜越新一代PWM風扇，特別改良以提高散熱效能，每分鐘轉速可達1,500 RPM，能滿足各種情境喜好。

曜越表示，CTE Form Factor除在CES 2023全新登場外，其中的C系列與T系列機殼亦擇定自2023年4月起開始販售，應可為第二季業績添光。