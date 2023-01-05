黑松（1234）大搶過年商機，旗下招牌的黑松沙士5日推出春節限定版，找來扮演「九天玄女」爆紅的Youtuber阿翰親繪瓶身，可望引爆話題；搭配過年送禮、尾牙，本來就是酒品銷售旺季，飲料、酒品雙引擎，黑松2023年開春力拚營運好采頭。

黑松董事長張斌堂日前表示，2022年包括糖、紙箱、咖啡、奶粉等主要原料價格通通漲，公司遭遇強大成本壓力，今年原料價格至少沒有繼續漲，加上疫情解封，看好2023年營運應該會比去年樂觀。

2023年一開春，黑松就卯足全力衝商機，今天宣布和以「九天玄女」算命阿姨影片爆紅的知名Youtuber阿翰合作，推出春節限定版的黑松沙士，在瓶身繪製逗趣的算命阿姨及房東阿姨等插畫角色，搭配吉祥話對聯，一推出就引爆話題，希望能趁過年衝出買氣。

另外，黑松近年積極布局金門酒廠等酒品代理銷售業務，目前已占公司營收比重約4成。過年因為天氣冷，加上大家尾牙、圍爐，以及春節送禮，本來就是酒品銷售的傳產旺季，有望助攻黑松新春營運。