用哪個詞可以概括剛結束的2022年？日前誇克App聯合《中國青年報》發佈《2022年輕人數位生活白皮書》資料顯示，「中國式浪漫、「鬆弛感」成為搜索熱度最高的年度網路流行語。讓「陪伴」成為大陸年輕人日常生活的主旋律，他們搜索經典老劇、新奇商品把氛圍感拉滿，善用網路硬碟、掃描等智慧工具提升學習、工作效率。

另據《中國Z世代智慧資訊全域研究報告》顯示，「備考青年」成為現象級的年度話題人群。去年智慧工具成為陪伴年輕人享受數位生活的高效助手。誇克App產品負責人鄭嗣壽認為，隨著年輕人對資訊服務、數位資產的需求越來越個性化，能夠解決實際問題的雲服務、掃描、文件等智慧工具和內容將成為新的趨勢。

該《白皮書》指出，這屆年輕人在娛樂、購物、健身等方面有獨特品位和想法。在追劇上最欣賞《人世間》中的真善美，《甄嬛傳》《武林外傳》《鄉村愛情》等老劇翻紅，催生了甄嬛傳十級學者等文化現象，凸顯了年輕人對「陪伴」的依戀。

面對日常生活中的壓力，喜劇類綜藝不僅是年輕人的減壓源泉，像是《脫口秀大會》《一年一度喜劇大賽》《這！就是街舞》的搜索熱度最高。

除了精神上的滿足，年輕人對物質的追求也正在改變，有意義、有價值的商品成為2022年的爆款。例如冰墩墩作為北京冬奧會的吉祥物已成為潮流象徵；陽台種菜套裝成為年輕人回歸田園的實踐。