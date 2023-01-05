2022年12月大陸調整防疫措施，帶動服務業景氣改善。財新今日公佈的去年12月陸服務業PMI升至48，較11月上升1.3％，但仍連續第4個月低於榮枯線（50％）。

財新網報導，此前公佈的2022年12月財新大陸製造業PMI下降0.4個百分點至49，降至近三個月來最低。服務業邊際好轉程度大於製造業下降幅度，帶動當月財新大陸綜合PMI上升1.3個百分點至48.3。

從分項數據看，受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策優化等因素，帶動生產經營指數、新訂單指數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口訂單指數再度降至收縮區間。

市況不佳拖累服務業就業仍處於收縮狀態，不過12月就業指數略有回升。部分企業反映，員工因疫情而離職，還有一些企業因效益不佳而減少用工。同時，當月積壓業務量指數升至去年6月來新高，連續第5個月位於臨界點以上。

去年12月服務業成本在原料、勞動力、能源成本增加的推動下仍在抬升，迫於成本壓力，企業繼續上調銷售價格，但受需求疲弱掣肘，銷售端漲幅有限，當月出廠價格指數降至近4個月來最低，但仍處於擴張區間。

防疫政策優化讓服務業市場信心回升，12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升；投資增加和政策扶持也被認為是可能驅動增長的因素。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，去年12月疫情防控「新十條」發布，進一步優化落實疫情防控措施。短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。

王喆指出，大陸中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入。