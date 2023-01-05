台中市24歲潘女，於2日深夜在中區某網咖包廂內產下男嬰，疑涉嫌當場掐死兒嬰並裝袋處理，檢警目前朝殺嬰罪嫌偵辦，台中地檢署4日聲請羈押，5日經法院裁定羈押。

台中地檢署指出，潘姓女子涉嫌刑法第271條第1項殺人罪嫌案件，經訊問後，認為潘女犯罪嫌疑重大，有勾串證人及湮滅證據之虞，且潘女沒有固定的住居所，有逃亡之虞，所涉為最輕本刑10年以上重罪，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押獲准。

台中地檢署表示，1月3日接獲台中市政府警察局第一分局通報，中區某網咖店內有女子在網咖店內產下嬰兒，且當場已死亡，檢察官前往相驗，訊問相關證人，並指揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證。

台中地檢署指出，潘姓女子因產後先行住院就醫，於4日經醫院評估身體無礙辦理出院，檢察官隨即複訊。經複訊後，因潘女罪嫌疑重大，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押獲准。