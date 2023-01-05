大陸國家外匯管理局4日以視訊形式召開2023年全國外匯管理工作會議，總結2022年外匯管理工作、分析當前金融外匯形勢，研究部署2023年重點工作，要求今年要穩妥有序推進資本項目高水準開放，完善跨國公司本外幣一體化資金池試點。

據中新網報導，該會議強調，2023年外匯管理工作要堅持穩中求進，按照「六個更好統籌」要求，深化外匯領域改革開放促進高品質發展，防範外部衝擊風險守好安全底線、保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。

因此，該會議上部署2023年外匯管理重點工作。首先是要深化外匯領域改革開放。穩妥有序推進資本項目高水準開放，完善跨國公司本外幣一體化資金池試點；創新優化外匯管理政策，積極服務國家重大區域發展戰略。

第二是防範跨境資金流動風險。強化外匯形勢監測分析，加強宏觀審慎管理和預期引導，並嚴厲打擊外匯違法違規活動。

此外，還要完善外匯儲備經營管理。推進專業化投資能力建設、科技化運營能力建設、市場化機構治理能力建設，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，以及夯實外匯管理基礎工作。加強外匯管理法治建設，建設高水準國際收支統計體系，深化「數位外管」、「安全外管」建設，提升外匯研究水準。