全球貿易局勢在去年歷經大動盪，受到新冠疫情、俄烏危機和中美衝突等因素夾擊下，去全球化成為國際貿易主要議題，美媒分析指出，全球化不太可能輕易開倒車，貿易流向的持續洗牌將創造出新的地緣政治贏家。

根據《華爾街日報》報導，美國前總統川普(Donald Trump)在2018年對中國產品加徵關稅，引發了一波去全球化的討論，但到目前為止，這些措施的效果是導致中國被取代，進而推動美國從越南、印尼和泰國等東南亞國家的進口，而不是整體上的進口減少；此外，俄羅斯攻打烏克蘭使全球能源供應發生轉變，即俄羅斯的能源出口改至中國和印度，而歐洲則從美國和中東等國進口，但歐洲的自給率並沒有提高。

報導認為，全球化不大可能輕易開倒車，因為新的貿易路線會打開，或者受到威脅的貿易路線會被取代，以美中貿易戰為例，另一個大贏家可能是墨西哥，因為墨西哥地理位置優越，且擁有以汽車工業為支柱的成熟製造業，工資水平也比中國更低。

美國銀行分析師指出，截至2022年10月，美國對墨西哥製成品的進口占比，與疫情前相比增加約60%，在一些低技術含量的行業比如塑膠、紡織品等，墨西哥在美國進口中的市占增加，中國的市占則有所減少。

但墨西哥與美國和加拿大在能源政策上仍存在爭議，也凸顯墨西哥未能把握當今「近岸外包」機會的風險，報導最後總結，即使是條件得天獨厚、最有希望利用當今全球貿易潛在巨變的國家，也需要付出努力。