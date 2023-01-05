第118屆美國國會3日開議，共和黨睽違4年後重掌眾議院，多位抗中派人物預期擔任要角，也計劃成立專注於中國的特別委員會，美國國會未來2年抗中保台聲量可望攀上新高。

第118屆美國國會進入第2天，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）持續與黨內極右翼勢力「纏鬥」，經過6輪投票尚未能拿下眾院議長寶座。雖出師不利，但外界仍普遍預期他會是最終出線人選。

現年57歲的麥卡錫來自加州，在國會打滾30多年。他20歲出頭就進到時任共和黨籍眾議員湯瑪斯（Bill Thomas）辦公室工作，一待就是15年；湯瑪斯2006年宣布退休，麥卡錫角逐前老闆眾議員席次，順利以高達7成得票率當選。

2007年進到眾議院後，麥卡錫短短兩年就晉身眾院共和黨領導階層，一路從首席副黨鞭、黨鞭做到多數黨領袖，如今離眾議院議長大位只剩一步之遙。

麥卡錫長年關注中國議題，屬對中強硬派。他曾多次批評中國侵犯新疆、香港等地人權及隱瞞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源；面對中國試圖在國際上孤立台灣、加大對台軍事恫嚇，他也公開支持台灣參與國際組織，呼籲美方加速對台軍售。

為更有效因應中國威脅，麥卡錫2020年5月從諸多眾院委員會中挑出15位成員，組成「中國工作小組」（China Task Force）；確定共和黨將重掌眾院後，去年12月再宣布若當選議長，將成立眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on China），在在顯示他對中國挑戰的重視。

麥卡錫當時表示：「中國是我們有生之年最重大的地緣政治威脅，我們需要在中國工作小組基礎上採取整體政府作法，確保美國準備好應對中共帶來的經濟、安全挑戰。」

若如願當上議長，麥卡錫雖可能因共和黨眾院席次優勢有限、黨內分裂等問題，行動上受到民主黨與極右翼勢力牽制。但國會近年抗中聲浪高漲，挺台成為兩黨共識，麥卡錫帶領下的眾議院，仍預期會將重心放在對抗中國威權、維護台海安全等議題上。

另外值得注意的是，麥卡錫去年12月推選擔任「中國問題特別委員會」主席的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），在提升台灣安全上相當積極，由他主導此委員會對台灣來說是好消息。

蓋拉格為眾院情報委員會、軍事委員會成員，他在第117屆國會曾提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）、「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act）、「台灣夥伴關係法案」（Taiwan Partnership Act ）及「台灣防衛法案」（Taiwan Defense Act）等至少4部有助台灣安全的法案。

他去年12月接受美國之音專訪，也將提高台灣短期威懾納入未來擔任主席3大重點工作。另外兩大重點為經濟治略（economic statecraft）及意識形態競爭與人權，前者將著重在科技及經濟上與中國脫鉤。

除眾議院議長、中國問題特別委員會主席外，隨著共和黨重掌眾議院，深具影響力、與台灣最息息相關的眾院外交委員會主席一職，也將由國會抗中重點人物、眾院「台灣連線」成員之一的共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）回鍋擔任。

麥考爾目前擔任中國工作小組主席，他長年關切中國威脅，屢屢在國會為台灣執言；去年9月他曾領銜提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），授權未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2089億元）軍援，並要求加速對台軍售。

眾議院議長與委員會主席掌握法案生殺大權，能決定哪些法案排上議程，哪些提出後就不見天日。

若未來議長、外委會主席、中國問題特別委員會主席都如預期由抗中友台議員擔任，可期待未來2年國會在因應中國威脅、台海安全等議題上有更積極作為，相關法案推動也能更順利。