新竹擄人命案！男當街遭押殺害埋屍苗栗 3嫌落網2人潛逃出境 (羅浚濱翻攝)

竹北警分局破獲詐騙集團黑吃黑引起的殺人棄屍案，住竹北市的陳姓男子去年12月29日被押走，警方追到台中沙鹿區開槍圍捕未果，後在苗栗後龍山區找到被埋屍的被害人，循線逮捕3名嫌犯，但張姓和藍姓2名主嫌在案發後搭機逃到柬埔寨。

警方指出，這5名嫌犯都是彰化人，年紀在23到25歲，都有詐騙等前科，無業的陳姓被害人在台中市租屋居，10月以每月7萬5千元租一輛BMW轎車代步，12月初回竹北的家，但很少回家過夜。

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，圖為死者身上所穿衣物。(羅浚濱翻攝)

在去年12月28日案發前一天，警方從監視器發現有不明人士在陳家附近排徊，29日凌晨4時許，陳男連人帶車被押走，陳男在清晨6時許打110向苗栗警方報案，稱「看到很多風車」，竹北分局接獲轉報成立專案小組追查。

專案小根據被害人車輛行車軌跡，發現該車在苗栗後龍山區停留2個小時，隨後南下開到台中市沙鹿區，員警圍捕開11槍，歹徒衝撞後逃逸，後在台中龍井區發現被棄置的車輛。

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害，並埋屍苗栗後龍，目前已3嫌落網2人潛逃出境。(羅浚濱翻攝)

竹北男疑詐團黑吃黑，當街遭押走後殺害。(羅浚濱翻攝)

警方研判被害人可能在苗栗後龍遭殺害，在山區小路旁發現有草叢被整理過的痕跡，入內約20米處發現有新土堆，開挖發現遭埋屍的被害人，雙手被手銙反銙，雙腳也被綁住，頭頂有被鈍器重擊的痕跡。

專案小組以車追人，1月2日在彰化逮補徐姓和郭姓嫌犯，3日在台中某超商到謝姓嫌犯，但張姓和藍姓主嫌在去年12月30日案發後搭機逃到柬埔寨。

據了解，被逮嫌犯稱被害人車上有60萬元，5人朋分花用，警方取出5萬2千元的贓款，並依嫌犯供述在彰化大排打撈出嫌犯丟棄的衣物。

新竹地檢署將3名嫌犯聲押獲准，並對在逃2名主嫌發布通緝，警方也報請刑事局協緝到案。