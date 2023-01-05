針對還稅於民議題，蔡政府決定普發6000元現金，國民黨主席朱立倫質疑金額打折扣、民眾無法接受，有媒體指出，朱立倫2009年擔任行政院副院長時，年度稅收較預算數短少2538億元，短徵金額創史上新高。朱今怒批，民進黨連算數都搞不清楚，他當時是金融風暴時接任副閣揆，隔年就創下24年來最高經濟成長率，民進黨怎麼不提呢？

朱立倫今受訪時說，民進黨連算數都搞不清楚，當時他是金融風暴時接任副院長，隔年就創造24年以來最高的10.8％經濟成長率，民進黨要不要也比一比？現在要講那時候亞洲金融風暴的狀況，為何不講他2010年擔任副院長時，創下24年來最高的經濟成長率？

至於中廣董事長趙少康、國民黨副主席連勝文不支持兵役延長，朱立倫回應，國民黨的堅定立場就是要堅實國防，兩岸也要對話交流，因為民眾最期待和平，他也很高興現在民進黨都跟著國民黨腳步走，不斷地當跟屁蟲，也被大家說「拿香跟國民黨拜」，這是網民以及所有民眾的共同心聲，不管是還稅於民、國防還是兩岸政策，現在終於也要對話，國民黨都歡迎。

朱立倫也強調，國民黨內每一個人都是支持有意義地強化國防，所以兵役延長一定要做有意義的事情，包括訓練內容是什麼，相對的待遇、軍隊光榮感是否能夠提升，還有家長最關心的，套一句副主席黃敏惠說過的話，「所有的爸爸媽媽都同意小孩子去當兵，但是絕對反對孩子去戰爭」，這就是爸媽的心情，誰願意把孩子送上戰場，政府的責任是創造和平環境，全民都應該要監督，這才是關鍵。