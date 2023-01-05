台南一名女網友表示，今上午到好市多買一盒5入裝的哈根達斯（Häagen-Dazs），結帳完畢將其拿出來放入保冷袋，才發現盒內有1個草莓、4個巧克力口味的冰淇淋，和外盒上標示3個草莓、2個巧克力不一樣，認為是其他的消費者動過手腳，讓她氣得辦退貨再買一次，提醒其他人購買前要多注意，不少網友看了也痛罵，「人不要臉天下無敵」。

原PO今（5）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，今上午到好市多消費，拿了一盒5入裝的哈根達斯，結完帳她在門口將外盒拆開，想放進自備的保冷袋，才發現內容物和外盒不符。

女網友買到的哈根達斯遭其他的消費者調包。（圖／女網友授權提供）

原PO表示，外盒上圖示是3個草莓口味、2個巧克力，但拿出來只有1個草莓、4個巧克力，認為買的商品被其他消費者拆過、調包，加上她不喜歡吃巧克力，氣得到櫃台辦退貨，再次進入賣場購買，看到冷凍櫃第一排的商品都有被拆過的痕跡，提醒「想買的人要多檢查。」

圖文曝光，網友也看不下去批評，「不要臉的人真的很多，我還有看過當場拆內褲包裝，全部換同一顏色的，真的佩服他臉皮的厚度」、「這叫偷竊了吧」、「基於道德跟習慣，一般人根本不會想到要打開盒子調換」、「我也遇過一樣的狀況，那時覺得怎麼有人這麼惡劣」、「真的是人不要臉天下無敵」。