2022年連續升息等利空匯聚，下半年房市買氣急縮，2023年台灣房地產市場展望如何，戴德梁行董事總經理顏炳立今(5)日示警，市場上很多金流將會出問題！房市銷售不好，建商又向銀行借錢，政府又有五項管制，只要金流一斷就會產生很嚴重的問題，要小心資金斷鏈的衍生的問題。

資金行情已經結束，投資難借膽，在資金進出失衡，口袋不深宜保守因應！在經濟衰退、政策利空之下，金流切斷、物價上漲，又有通膨問題，顏炳立認為，這些都將影響房市買氣，房市走空下修形勢不變，價格易跌難漲！

2022年第4季台灣房市虎嘯貓聲，量、價、買氣都說再見了。展望2023年，顏炳立說，房市量、價、買氣皆會收斂，預期首季買賣雙方會拔河，賣方堅持價格、買方會等待不想買，而Q2~Q4房價則漸呈現鬆、動、跌的局面。

「價跌10%才會見量，看看誰會看出第一槍」！2023年六都商、住、工、土地，量、價及買氣皆收斂，無論那種土地想要放量，都需要修正價格，只看是誰要開出第一槍。顏炳立看衰店面市場，為租金會緩跌，價再降但買盤仍不追，依舊無量，預期價降了20%有機會見買盤。

近年工業土地超火熱，對此，顏炳立說，2023年工業土地已到底，物統倉儲、儲能需求仍強勁，但市場並不會追價，預期價格下修10%會見到買盤。而在豪宅市場方面，他認為，豪宅是有錢人的收藏品，抗通膨吸引資金避險，但無論是量、價、買氣都受平均地權修例影響皆會收斂，價格不會再創新高，不降價不會見量，預期價修10%才有買盤。