非蘋智慧型手機積極促銷，調整逐漸進入尾聲，市場預期，PA庫存調整有望第1季到第2季結束，砷化鎵代工廠穩懋(3105)及宏捷科(8086)營運有望自第2季起擺脫谷底逐步向上，今天兩家公司盤中股價聯袂走高。

對砷化鎵PA產業來說，2022年是非常慘烈的一年，大陸智慧型手機品牌廠為搶食華為空缺拼命建PA庫存，但俄烏戰爭、通膨升息及大陸疫情封控讓手機終端銷售慘不忍睹，高庫存壓垮每家手機廠，連帶PA產業也陷入龐大庫存調整壓力，不過歷經長達1年的調整，安卓(Android)智慧型手機市場調整已經差不多，PA亦因庫存去化不少壓力大減，雖然通路及客戶端還有些許庫存，整體調整已近尾聲，市場預期，PA庫存調整有望第1季到第2季結束。

宏捷科2022年12月合併營收為1.26億元，月增1.44%，年減63.26%，累計2022年合併營收為21.63億元，年減54.12%。

宏捷科表示，由於客戶端還在觀望，目前訂單狀況平平，可能要到農曆年後比較明朗，但今年第1季可望是最低點，預期第2季後有機會回升。

隨著庫存修正趨勢慢慢步入尾聲，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年第1季應該是修正的谷底，第2季開始有機會逐漸回到正常需求的循環（Cycle）。

儘管短期全球經濟景氣循環仍處於低迷當中，客戶在穩懋研發投片並未減緩，陳舜平表示，無論是微波通訊或是光通訊客戶都有更積極的研發投片活動，除現有客戶為了今明年的產品而導入穩懋新世代製程進行認證，更有新客戶為了未來幾年打入新市場或新應用而選擇穩懋成為合作夥伴，開啟新的合作關係，除5G行動通訊的持續滲透及5G基礎建設的佈建之外，光通訊及光感測的生產外包趨勢（Outsourcing Trend）也正在形成當中。