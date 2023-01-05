伴隨航太救生出貨拉抬助力，八貫（1342）2022年12月營收2.54億元，續創單月歷史新高，月、年雙增較0.9％與6.8％，2022年全年營收26.01億元亦登歷史新高，年成長25.8％。搭配高毛利產品線比重已達逾37.4％，獲利活絡看俏。

展望2023年，八貫表示，國際觀光需求谷底回升，帶動航空班次需求增溫，再加上中國大陸第四季亦重啟開放，將推升全球航空客運新機需求持續成長，航太救生產品線業績成長動能仍然看好。尤其，八貫身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市占率與基期仍低的情況下，預期可保持快速成長表現。

八貫目前第一季的訂單及產能皆為滿載，內部亦已安排增加產線班別，以因應客戶新增之需求，隨著新產能陸續自2023年年中起陸續到位，順利進入量產，且具備良好的良率，營運可望再攀高點。

八貫指出，去年12月產品組合以飛機逃生滑梯與救生設備機能性布料為主的航太救生產品線最為亮眼，較2021年同期大幅成長達96.2％，單月業績來到新高表現，並推升占比來到近16.4％，加計同屬高毛利的醫療產品線，合計占整體比重已達逾37.4％。

影響所及，去（2022）年全年產品組合以醫療與航太救生產品線占比各為22.8％與15.0％，表現較佳，合計亦約37.8％，相較2021年的32.7％合計占比明顯提高，占比仍最大的戶外產品線則降至55.1％，但業績仍有雙位數的年增幅度。

八貫強調，在稼動率滿載情況下，以優化產品組合為主要考量，持續擴大高毛利的醫療與航太救生產品線接單能量外，亦投入新領域開發。已接獲軍用裝備防彈背心外罩訂單，在第四季開始明顯放量出貨下，11、12月軍工產品線營收較去年同期大幅成長逾3.7倍。受惠產品組合優化，預期獲利表現亦可期。