家住苗栗縣造橋鄉的9旬老翁，因有失智傾向，日前到郵局將自己帳戶存款全部匯給妻子後，忘了有這件事，4日，老翁到郵局領錢時發現存款沒了，情緒非常激動，郵局人員趕緊求助警方協助處理，經過查證並連絡老翁妻子前來，才發現原來是誤會一場，老翁才恢復平靜。

苗栗縣警竹南分局造橋分駐所警員陳柔樺、顏皓偉，4日上午許接獲轄內1間郵局報案表示有老翁需要協助，員警們趕緊前往了解，得悉是1名9旬老翁，在郵局內直呼存款都不見了，雖經郵局人員安撫許久，仍無法平靜下來，郵局人員只好報警協助。

老翁表示，因農曆新年即將到來，所以才到郵局臨櫃領取生活費用，但存簿裡的錢卻全部不見了，沒錢可用，心急如焚，不知如何是好，員警當場安撫老翁，並由郵局人員協助查詢，才發現原來老翁日前已將帳戶財產全數匯給老翁妻子，但老翁自己卻忘記了，才因無法領取錢財而緊張不已。

員警們隨後聯絡老翁妻子得悉，老翁因年紀大並有失智情形，而老翁妻子的存簿也早已丟失，同樣無法領錢，員警好人做到底，隨前往老翁住處將妻子帶到郵局，由郵局人員協助重辦存簿，讓老翁得以領取生活費用，老翁問題解決後終於露出笑容，並頻頻向員警及郵局人員表示感謝，於後偕同妻子開心返家。