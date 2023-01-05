陸人民銀行4日舉行的2023年央行工作會議，對比去年的8大重點工作，2023年會議提出了7項重點內容，包含房地產金融、金融風險化解等，其中在備受關注的貨幣政策方向上，人行提出「精準有力實施好穩健的貨幣政策」，延續去年12月中央經濟工作會議的表述，並要多措併舉降低市場主體融資成本。

根據澎湃新聞報導，在2022年人民幣大幅貶值背景下，今年工作會議中雖重申要「保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」，但去年提及的「增強人民幣匯率彈性」詞語已消失。

在其他工作重點上，第二是加大金融對國內需求和供給體系的支持，包含支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設，堅持對各類所有制企業一視同仁，引導金融機構進一步解決好民營小微企業融資問題。落實金融16條措施，支持房地產市場平穩健康發展。

第三是持續推動金融風險防範化解，健全金融穩定保障基金管理制度；第四是持續完善宏觀審慎管理體系。優化宏觀審慎壓力測試機制。強化系統重要性銀行監管。加強金融控股公司監管。

而第五是持續深化國際金融合作和對外開放，做好G20可持續金融牽頭工作，有序推進人民幣國際化；第六是持續深化金融改革，加強平台企業金融業務常態化監管。繼續深化外匯領域改革開放。

此外，還要全面提升金融服務和管理水準，持續推進金融立法、深化金融科技應用與管理；強化人民幣現金管理、有序推進數位人民幣試點，全面加強徵信體系建設與反洗錢監管等金融保護。