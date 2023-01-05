行政院拍板普發6000元，不過，民進黨立委高嘉瑜批評，這後面凸顯很多稅制改革不確實問題，或是稅務評估過於保守，她說，也特別提出汽車貨物稅關稅，還有保健食品高關稅等議題，都是不合時宜的稅制。高嘉瑜強調，面對高物價、高房價和通膨壓力，發6000元紅包只是杯水車薪。

高嘉瑜說，如果稅制能一起改革，1年的稅損才300億，卻可以讓民眾感覺政府有在革新，對於改革精進是很大的幫助，尤其是能源稅和碳稅的推動，這些都是有助於國家進步的稅制，但長期以來，用一些不合時宜的稅制不改革，才是積弊的來源，藉由這次好好檢討，不合時宜的稅制，讓稅制跟的上時代。

至於發放6000元是否對於2024大選有幫助，高嘉瑜說，距離2024還有很久時間，發紅包是短暫「曇花一現」效果，如同小英總統所說，升息後我們是面臨另外一波的經濟衰退，甚至高物價、高房價和通膨壓力，6000元紅包只是杯水車薪，還有長照、少子化和高齡化的議題要去面對。

高嘉瑜表示，未來台灣財政還有健保、勞保等問題如何負擔，千頭萬緒，還有台電連年虧損，去年就虧損4500億，說實話我們的負債遠比稅務超徵還嚴重很多。

被問到發放6000元是否能讓行政院長蘇貞昌留任，高嘉瑜說，過去蘇院長任內政績，有得到一定肯定，但民眾期待是大刀闊斧的改革，像是剛剛所提到長期以來高房價、高公設比，以及不合時宜的稅制，過去執政3年多來，執政團隊對於議題都很保守，也沒有積極推動，希望未來內閣可以積極推動才是符合人民期待的內閣。