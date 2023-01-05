陳妤自曝《我們與惡的距離》開拍僅兩周時，就被導演說「不要裝可憐」。（鏡電視提供）

王渝萱自認拍戲確實讓她成長不少。（鏡電視提供）

鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》7日首集將播出就請出新生代演員王渝萱 、李沐及陳妤，3位8年級生演技不俗，李沐及陳妤獲得金鐘獎最佳新人肯定，王渝萱更是第一次入圍金馬獎就拿下最佳女配角。然而李沐卻自爆，時常深刻檢討自己「不該抱持著僥倖的心態，表現低空飛過，要更努力才對」，王渝萱則說：「我有一點肢體障礙、唱歌還會走音，我能演出好作品還拿到獎，這絕非幸運，而是大家一起合力完成的。」

2016年第一部戲劇作品就拿到金鐘獎最佳新進演員的陳妤加碼分享，2019年時演出了叫好又叫座的影集《我們與惡的距離》當中的李大芝，怎知開拍才2周，立刻被導演退貨，陳妤說：「導演說『妳不要裝可憐！妳長得太硬了、聲音也比較剛一點，妳裝可憐就是怪！』因此後來我們一起討論演出的方式，我也才恍然大悟『原來這才是符合我長相邏輯』的演出。」

王渝萱的第一部作品《你的孩子不是你的孩子》，同樣有非常高的討論度，回想在演完之後，「似乎開始能體諒我的父母，雖然他們在我的成長過程中很少陪伴我，但我後來才明白，他們也有很多事要做，但他們不會不愛你」。3位年輕新生代演員真情剖析彼此的心路歷程，讓主持人王琄說：「有天份還需要運氣，有運氣更要努力。」