副總統賴清德昨替民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農站台時，批評國民黨候選人王鴻薇在議員選舉中得到最高的2萬5727票 ，卻貿然離開崗位參與立委補選，怎麼向這2萬多人交代？更何況政府一票補助30元，2萬5727人的重大民意可以忽略，國家制度又豈能破壞？由於網紅日前也提出類似觀點，被吳怡農稱作「模糊焦點」，王鴻薇今受訪時，也要吳怡農表態，是否覺得賴清德也在模糊焦點，還是又要雙重標準？

網紅「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」日前批評王鴻薇落跑選議員，要不要還競選補助款？換王鴻薇「還款於民」了吧？吳怡農昨說，不管是產業的振興還是紓困、還稅，這些都是公共政策需要理性地討論，提出任何個人選舉補助經費的這樣子建議，恐怕模糊焦點、也不太適合，「我不會有這樣的提議」。

不過昨晚賴清德隨即再針對補助款一事批評王鴻薇。王今天受訪時說，好像網紅有說過同樣的話，也有注意到吳怡農說這種說法是模糊焦點，所以想請問吳怡農，找來未來民進黨主席賴清德站台，又做出這樣的攻擊，請問吳怡農認不認為這是模糊焦點，還是又要雙標呢？

至於吳怡農選前之夜不辦造勢，王鴻薇也重申，各個候選人要用什麼方式來做選前之夜都尊重，她自己辦選前之夜希望展現的就是國民黨大團結，也希望選民能跟他們一樣，選擇站在公理跟正義的一方。

台北市立委補選吳怡農王鴻薇賴清德