大陸國務院港澳事務辦公室5日轉達大陸國務院聯防聯控機制綜合組通報，大陸各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團聯防聯控機制（領導小組、指揮部），國務院聯防聯控機制各成員單位自8日起，不再對香港入境者實施全員核酸檢測。

港澳辦指出，為深入貫徹落實中共中央、大陸國務院決策部署，根據《關於印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案的通知》（聯防聯控機制綜發〔2022〕144號）有關精神，現決定優化大陸與港澳人員往來措施，自2023年1月8日起實施，並就有關事項通知如下：

一、遠端檢測

自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

二、入境檢疫

不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照大陸《國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

三、大陸與港澳客運航班

恢復在香港、澳門國際機場轉機／過境進入大陸服務。取消對香港、澳門來往大陸航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

四、簽證辦理

恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴香港簽證。

五、口岸運行

逐步有序全面恢復大陸與香港、澳門陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

六、出入境旅遊

根據香港、澳門疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復大陸居民赴香港、澳門旅遊。