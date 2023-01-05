防部公布兵役延長案，義務役徵集役期為1 年，未來入營後薪資為2萬320元。然而，義務役男並不是入營就直接領2萬320元，國防部資源司長鄧克雄今表示，義務役男入伍時只能先領本俸1萬130元，在取得專長證書後，才能再領取專業加給1萬190元，下部隊後才會是完整薪資。

國防部今舉行記者會，有多位中、少將列席說明「強化全民國防兵力結構調整方案」。外界關心義務役男未來薪資狀況，鄧克雄今說明，未來義務役薪資分為本俸1萬130元、專業加給1萬190元，合計2萬320元；義務役入伍時比照志願役只能先領取本俸，在結訓、取得專長證書後，才能再領取專業加給，「有階段性跟條件性的發給方式。」

至於若無法結訓的話，後續役期只能領本俸？鄧克雄認為，在實際上比例都非常低，一般都可以來完成結訓取得專長證書，拿到完整薪資。

而會不會因為役務役男薪資領取較高，影響志願役士氣，鄧克雄說，志願役除基本薪資外，還可領有職務或跟各項勤務加給，同時也可接受退前就業輔導等多項福利照顧措施，整體來講優於義務役，研判不會產生心靈上或實質上排擠效應。

媒體詢問，是否代表志願役薪水無法調漲？鄧克雄指出，志願役有更多薪資項目，例如志願役加給、勤務加給等，跟義務役有差距；至於志願役是否調薪，由於本俸調整涉及整體軍公教的整體機制，國軍可能要納入這機制來一併做全盤考量，「目前暫時我們沒有納入調整規劃」。

另外，鄧克雄也說明，未來不用服一年役期，除了在94年出生的役男還是維持4個月軍事訓練役之外，除經過體位判定不用服役1年，以及符合申請補充兵要件(包含家因、國家代表隊等)，都是服一年役期。

而體位判定變得更加嚴格的部分，國防部發言人孫立方說明，內政部有統計資料，有要求軍醫局修正，軍醫局目前也已經徵詢相關專家學者的意見做修正，再跟內政部會同，沒有問題再對外發布。