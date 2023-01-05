新竹市長高虹安今開記者會揭露新竹棒球場竟挖出磚頭、電線等廢棄物，將移送檢調查辦。對此，國民黨立委洪孟楷批評，難道是把球場當成是土方廢棄掩埋場在使用？底下還有多少奇怪的東西？代表從施工開始就沒有任何把關機制，當時的新竹市長林智堅絕對該付最大責任，給我出來打球（面對）！

洪孟楷指出，一般都知道，現在土方廢棄物的清理要有一定的程序，而如果有人利用球場施工的過程，把其他地方的土方傾倒至此，仗著關係良好、或是球場下面沒有人會去開挖，這種便宜行事，不知道中間有多少暴利？也代表工程過程行政方根本沒有監管，才會發出離譜行徑。

洪孟楷表示，未經過驗收就趕著開工的球場，除了讓蔡英文林智堅當時來剪綵拍照打卡以外，就是造成職棒球員的受傷。呼籲務必繼續追查下去，甚至該開挖就開挖，才能清楚明白到底還有多少不能聞問的真相埋藏底下。

洪孟楷強調，球場門是傷害全台灣棒球迷的心中之痛。當口中一直強調棒球是國球，但卻縱容廠商對於神聖的球場如此的粗糙濫製，林智堅以及當時在位的新竹市府官員別以為現在沒責任了，出來打球（面對），12億公帑不只浪費、背後更有多龐大利益？經手的行政官員，一個都別想逃過。