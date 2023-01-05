行政院長蘇貞昌昨（4）日宣布將普發6000元，但因相關法源與發放方式等仍在盤整中，預計2月底、3月初才能發放。不過中廣董事長趙少康認為，所謂「稅收超徵」只是蔡政府作帳來的假數字，直言此次的還稅於民，根本是為了挽救民心的一場鬧劇。

趙少康昨在臉書表示，蔡政府為了大內宣台灣經濟表現良好，說稅收超徵了4500億元，沒想到卻引起「還稅於民」的廣大聲浪，讓總統蔡英文自亂陣腳，先是稱要「把錢花在刀口上」，最後擋不住民意緊急髮夾彎，宣布每人普發6000元。

「說到底，稅收超徵根本只是蔡政府『作帳』來的假數字！」趙少康指出，蔡英文動不動就編特別預算花錢，如前瞻計畫8800億、軍購2400億及防疫紓困振興8400億等，全都是用特別預算處理，不用編進正規的公務預算中，才會造成帳面上出現超徵的情況，但若把特別預算加進去，赤字已高達近2兆！

趙少康怒批，蔡政府執政荒腔走板，國家財政紀律破洞百出，把特別預算常態化，還為了錯誤的能源政策，讓台電虧損2500億、中油虧損2000億，最後通通要用納稅錢來補，這次之所以拍板還稅於民，不過是因為九合一選舉的表現實在太爛，而為了挽救民心的一場鬧劇，「面對2300萬人的前途、財產可以這樣搞，真是不負責任到了極點！」