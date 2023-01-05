苗栗縣長鍾東錦（中）與國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰（右）兩人互動良好。（李京昇攝）

苗栗縣民眾服務社5日在國民黨苗栗縣黨部舉辦寒冬送暖儀式，被國民黨開除黨籍的縣長鍾東錦，是否重回國民黨備受關注，他與新任黨部主委邱一峰，今天首度在公開場合碰面，兩人互相寒暄問候、互動良好，對於重回黨部，鍾東錦稱他適應力強，平常心看待，不過原本要挑好日子回來，但搭配邱剛上任，還有出席愛心活動讓他感覺很溫暖。

鍾東錦今天一抵達縣黨部，邱一峰便滿臉笑容以禮相迎，兩人噓寒問暖一番，互動過程未見尷尬，接著一起參與送暖活動，縣議員孫素娥、縣府社會處長楊文志等人也到場共襄盛舉。

鍾東錦表示，他原本是想挑一個黃道吉日回來看看，恰巧邱一峰剛上任，又有寒冬送暖活動，他就藉由這個時間回來黨部，參與善心活動他感覺很溫暖也很榮幸，特別感謝民眾服務社理事長洪文昌、榮譽理事長陳松生多年來的善舉。

苗栗縣竹南鎮民眾服務社榮譽理事長陳松生，今年第44年捐贈白米，今天由兒子陳漢璋代表，捐贈8600多台斤的白米。陳漢璋說，小時候家境不是很好，就連遠足都要去舅公家裡拿一把米，祖母陳劉尾從小教導他跟父親做人要知恩圖報，因此父親從他小時候就常常捐白米給弱勢，他也希望藉此讓希望更多的人投入社會公益。

鍾東錦提到，關懷弱勢是他十大願景之一，除了上任前先把373多萬元的選舉補助款，捐給縣內31個社福團體，上任後也馬上結合人安、慶福基金會，共同關心弱勢長輩、弱勢家庭，並與玉清宮、月稱光明寺和民間企業，共同發送600份關懷平安箱和40萬元關懷金，給邊緣戶跟遭逢特殊變故家庭，盼望讓若是能過個好年。

另外，被問到重回縣黨部的心情，鍾東錦表示，他從選前到選後，不管到哪裡適應能力都很強，即便選舉後被羞辱，還在打當選無效官司，他也平常心看待，同時相信司法正義會還給他一個公道。