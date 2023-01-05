民進黨立委羅致政。（資料照片）

民進黨立委高嘉瑜近日透過批評，稅收超徵並非政績而是「行政失靈」，並呼籲應檢討不合時宜的稅制，民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，這是「不懂裝懂」，今年稅收超徵代表台灣總體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關；立委趙天麟也指出，為了刷聲量扭曲、破壞執政團隊的形象，這跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣。

行政院拍板普發6000元現金，但高嘉瑜卻有不同看法，認為是行政失靈，卻引發同黨立委高度不滿，羅致政說，把政府的美意弄成政府做錯事，非常不恰當，尤其高嘉瑜還是執政黨委員，民進黨團群組內，很多人也表達不以為然。

趙天麟則表示，稅收超徵的意思是，政府收到比預期多的稅收，應該是治理績效卓越的表現，表示「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」，近期才會討論如何分配這些盈餘，這不是一個很複雜的概念，身為立法委員的高嘉瑜一定清楚。

趙天麟直言，高嘉瑜的說法是一個謬論，完全不符合事實，身為執政黨的立委，在立委本分上，面對這樣幾近「常識」的論點都不了解，或是了解卻扭曲、散播謬論，真的太不應該了，是典型的為了刷聲量，為了一己之私，而去扭曲、破壞執政團隊的形象，這跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣。