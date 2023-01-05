日本股市5日在晶片類股帶領下上漲，但根據聯準會最新會議紀錄，沒放棄升息的聯準會，2023年應也不會有降息的機會，故此利空也壓抑日股漲幅。早盤結束時，日經指數收25,804.12點，小漲87.26點或0.34%，暫時走出前一日曾創3個月低點25,661.89的陰霾。東證則收1,867.21點，微跌0.94點，幾乎是平盤。

半導體類股中，東京威力科創大漲3.83%，愛德萬測試也漲2.42%。分析師認為，日本雖不升息，但歐美主要經濟體在2023年還會繼續調升利率之下，日股的反彈力道將跟著減弱。

其它權值股中，軟銀漲1.67%，股價上漲1.62%的索尼，在美國消費電子展中，推出計畫使用美國高通技術與本田汽車合作的原型電動車Afeela，本田也小漲0.43%。

弱勢族群方面，以陸客觀光類股為代表。全球多個國家也包括日本，紛紛都對中國大陸祭出嚴格的新冠抗疫規定後，市場對近日想要看到由陸客帶來的商機一事感到悲觀，高島屋百貨跌0.94%，全日空跌1.28%，JR東日本也跌1.61%。