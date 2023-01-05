新春佳節將至，由於今年春節連假長達10天，許多醫療院所減少或停止門診、藥品調劑服務。為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，中央健保署提醒持有慢箋的民眾，若上次給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間2023年1月20日至1月29日者，可提前自春節前10天，即2023年1月10日（含）起，回診請醫師處方給藥或領取下個月用藥。

健保署長李伯璋表示，「全民健康保險醫療辦法」規定，「慢性病連續處方箋」是指醫師開給病情穩定的慢性病患的長期用藥處方箋，目前「慢性病連續處方箋」的效期，是依醫師實際處方給藥的日數計算，最多90天，並分次調劑，每次給30天以內的用藥量。

持有慢性病連續處方箋領藥的民眾，必須於上次給藥期間屆滿前10天內，才可以憑原處方箋再次領取下個月的用藥。因應2023年春節假期，健保署援例放寬規定，提醒民眾記得提前領藥，避免中斷用藥，安心過好年。