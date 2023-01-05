行政院長蘇貞昌今（5）日於行政院院會聽取農委會報告近年重大動物疫病防疫成果。農委會表示，今年推動豬瘟及羊痘拔針，我國將朝向清除豬瘟及羊痘的目標邁進，希望與產業界密切合作、聯繫及協調，除讓拔針過程圓滿順利，並積極協助輔導業者，持續拓展禽畜肉品外銷市場，結合政府各部門間與民間的力量，全力推動我國優質農畜產品拓展出口市場，促進相關產業發展。

農委會指出，近4年間，台灣守住非洲豬瘟的入侵、世界動物衛生組織（WOAH）認定台澎馬成為不施打口蹄疫疫苗之非疫區，並在金門及台灣本島牛結節疹疫災發生時，全體總動員在極短時間內，有效防堵牛結節疹疫情蔓延。

農委會進一步表示，今年推動羊痘及豬瘟的拔針，落實全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通，特別是和產業界密切合作、聯繫及協調，促進產業再升級。

農委會說，目前我國加熱禽肉已可輸銷新加坡、日本、澳門、香港、澳大利亞及紐西蘭，且輸出量逐年成長，108年計1,023公斤、109年計1,968公斤、110年計5,358公斤、111年1月至11月計19,088公斤。

農委會說，111年10月日本農林水產省公告新增我國台灣農畜產工業有限公司生產加熱禽肉及畜肉，振聲農業科技股份有限公司生產加熱禽肉獲准輸日，此為我國加熱禽肉品項首次獲日本核可，未來我國逐步邁向無重大動物疫病國家，以開啟外銷新契機。

農委會說，感謝各地方政府協助，肯定在重大疫病防疫上的努力與付出，也感謝全國豬農及研究單位的配合與支持。另外近期禽流感防疫在即，防疫視同作戰，每一刻都鬆懈不得，且面對國際間非洲豬瘟疫等疫病情仍屬嚴峻，農曆春節旅客及民眾跨境網購高峰即將來臨，呼籲大家配合政府各項防疫檢疫作為，民眾不要網購國外肉品寄送台灣，返國時也不要違規攜帶動物檢疫物，電商平台業者也應善盡管理責任，違者將遭受重罰，大家共同努力，守護我們的非疫家園。