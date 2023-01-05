針對ATT大直店計畫運營的KTV工程，爆出工程廠商與設備款項為業者不理，ATT大直店5日發聲明指出，因碰到疫情攪局和消費狀態不明朗，ATT大直店工程確實是先暫停，但絕無將工程廠商與設備甚至業者款項擱置不予處理，部分工程進度也尚未達到驗收階段，這期間也同步計畫重新啟動相關運作並持續順利進行。

ATT強調，後續將持續與各工程發包單位進行協調溝通並盡快達成協商共識。

ATT大直店2018開幕以來，曲折不斷，疫情三年來更傳出櫃位出走，甚至一度有房東宏泰收回之說，開業三年以來原主打親子家庭市場，因疫情衝擊定位大轉變，改以「自主療癒」的新型態商場定位，2021年8月並更名為「ATT e Life」，原預計2022下半年開出IP動漫特區、KTV與影城，至今僅有IP動漫區，ATT自營的KTV與影城工程還在進行。

ATT集團董事長戴春發在疫情爆發前即強調，2018年底開幕的大直ATT 4 Recharge仍在虧損，將透過改裝開出親子影城、保齡球餐 廳、KTV與著重療癒的IP系列餐飲等；歷經一年疫情衝擊，戴春發重新定位改裝方向，認為消費者面臨大環境快速變動而產生的焦慮感無 處可抒發，主張以健康運動產業的主軸出發，以智慧e化整合館內設施。