苓雅區一棟大樓今進行外牆清洗作業。（洪靖宜攝）

周登春勞工局長率隊檢查。（洪靖宜攝）

年關將近，外牆清洗或修繕工作等臨時性作業也跟著增加，不過工人採用吊籠作業在外牆清潔，是高危險性作業。高雄勞工局今到苓雅區一棟新建15層住宅大樓突擊檢查，雖然現場設施皆符合安全規定，但作業勞工所佩戴的全身背負式安全帶，身體繫帶沒有確實拉緊，已當場責令改善。

高雄市勞工局長周登春5日上午率隊前往苓雅區一棟新建15層住宅大樓，進行春安勞檢，該棟樓正實施完工前外牆清洗作業，工人使用可移動式垂直升降吊籠進行清洗作業。

經查現場設施皆符合安全規定，但作業勞工所佩戴的全身背負式安全帶，身體繫帶未確實拉緊，可能會影響擒墜的保護功能，已當場責令改善。周登春說，營造工地是隨著高樓層作業，工作特性每日都變動，作業人員也不一定相同，發生災害時都是重大傷亡，因此把營造工地公安列為重點稽查對象。

勞工局說，大樓外牆清洗或修繕，具有高度危險性，若是採用吊籠，除應檢查合格，也應由合格作業人員擔任，並設置救命鎖，安全防護具也需要確實佩戴，更要落實作業前機具及支撐構造物安全檢點，作業區也要管制和設立警告標誌，在作業期間持續監督、指揮。

勞檢處郭清吉處長也指出，實施吊籠作業的安全關鍵，一定要先依作業人數設置足夠救命索，且長度至少需垂降到地面或安全平台，1條救命索應僅提供1名勞工使用，救命索須與其它設施鋼索分開固定，並應具有足夠的強度。使用前應檢點垂直防墜鎖扣已確實連接咬合並可正常作動，且安全帽及全身背負式安全帶符合標準，嚴禁於吊籠工作台上放置或使用腳墊、梯子，且於吊籠運轉中，禁止操作人員擅離或跨出工作台，並確保身體重心避免不當向外伸展；若遇強風、大雨等惡劣氣候環境，應即刻停止作業。

要進行固定式起重機、大樓外牆吊籠、侷限空間等高危險作業前，都必須先到勞檢處通報平台通報，就會不定期、不定時突擊檢查。勞工局從去12月19日開始進行春安加強勞檢，到今年1月2日止，一共進行256場勞檢，其中4處停工，開罰19件，共170萬。