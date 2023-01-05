KID（林柏昇）今（5日）在IG上宣布兒子出生的喜訊，並曬出一家三口在床前的甜蜜合照，更直言：「可以跟老婆討論下一胎什麼時候了！」

38歲的KID今日在IG上更新一則長文，開心宣布孩子誕生喜訊，寫下：「各位觀眾，哇做老北（我當老爸）了啦。」滿滿的興奮之情盡顯在字句之中，指出：「過程意外的輕鬆，整個手術間非常多粉紅色泡泡，讓準備當拔拔（爸爸）的我放下很多緊張感。」另外，還自曝過程中的可愛插曲：「護士們拿出有憲哥簽名的轟天雷，問我要不要唱歌，就問怎麼又有憲哥啦！」

KID也感嘆自己親手剪下孩子的臍帶，更愉快宣告：「可以跟老婆討論下一胎什麼時候了！」消息一出，短短時間內便引來4.5萬人前來按讚祝福，留言：「恭喜」、「恭喜哥！老屁孩要帶著小屁孩野了」、「恭喜新手爸爸。」此外，也有不少星友舉凡球后戴資穎、瘦子、陳漢典、陳昊森、陳建州等人在底下獻上祝福。

事實上，自從KID老婆「東區妹仔」懷孕後，他便相當開心的準備成為一個好父親，更是時在社群平台上分享一家三口的消息，此前還曬出妻子的孕肚影片，展現出他相當期待孩子出生的心情。