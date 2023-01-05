一名女網友分享自己的戀愛史，稱自己談了3段感情，最後與第三任男友結婚，並點名第一任是帥氣消防員、第二任則是阿宅化學男，現任老公是頂大畢業的電資男，由於對方懂情趣又很大方，她相信未來會很快樂。貼文引起網友討論，不少人狠酸，整篇文章的重點就是，一號沒錢、二號肥宅、三號又帥又有錢，是不是真愛10年見真章。

一名女網友日前在Dcard上分享，她的第一任男朋友是消防員，當初因為貪圖男友的美色而交往，因為男方真的很帥又有腹肌，但對方卻在畢旅的時候，偷偷跑去洗泰國浴，被她抓包以後兩人就分手了。

女網友透露，因為被第一任劈腿有陰影，第二任男友就選了個私立大學化學系的男學生交往，男方很宅，但很專情，基本上是個女友奴，但交往一陣子後發現兩人的生活毫無情趣，男方的思想與視野都很狹隘，認為無法共度一生就分手了。

女網友指出，第三任男友也是她現在的老公，對方是頂大畢業的電資帥哥，生活很有情趣，對自己非常摳門，但是對她卻很大方，交往後相處起來很合拍，她也可以預見兩人未來幸福甜蜜的生活，因此答應結婚。雖然愛情路上有起有落，但是最終結果很不錯。

貼文引起網友討論，部份網友留言恭喜原PO找到真愛，但也有人吐槽，只交往過3任男友就可以推出「戀愛筆記」了嗎？老公到底是不是真愛，10年後才見真章。也有超厭世的男網友表示，幫大家畫重點，一號沒錢、二號肥宅、三號又帥又有錢，這樣還有人沒看懂嗎？總結就是「有錢＋長得帥＝真愛」。