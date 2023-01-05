總統蔡英文拍板，94年1月1日後出生的義務役役男兵役將由4個月恢復為1年，傳出學生擔憂大學學業恐因此無法如期完成。大學校長認為，既然有此政策，可彈性放寬修業年限，但如果把大學課程濃縮到3年完成，寒暑假便需要另修學分，得看學生願不願意。

112全國大專校院校長會議今(5)日在義守大學登場。針對兵役役期延長1年，以及日前教育團體多批評國防部研議「3＋1」制度，恐壓縮到學生寒暑假時間，大學校長有著不同的說法。

國立大學協進會、中央大學校長周景揚表示，現在已是終身學習的時代，學生的生涯規畫與學校制度都應更為彈性，甚至學士班6年需畢業的門檻也可解禁，既然役期已恢復1年，可考量將修業年限彈性打開，容納每位學生不同的人生規畫。

周景揚也說，假設學生為湊滿1年兵役期，以2個月暑假湊滿役期，則可能失去原本1年培養即戰力的目的。因此國防部在安排上也須留意。不過，現在學生人生選擇非常多樣，外界不必這麼緊張。

世新大學校長陳清河指出，若將大學課程濃縮至3年，寒暑假則需要另外修學分，所以還得看學生願不願意；況且現在是男生要當兵、女生不用，屆時同班學生要如何分流，大學怎麼安排也是項挑戰。

陳清河還說，國家政策理應共同承擔，但不是只有政策端也要看大學能如何執行，大學期間學生可能安排出國計畫、實習，樣態可說非常複雜，身為校長配合政策無庸置疑，不過配套等做法一定要周延。