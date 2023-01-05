彰化市福山街去年底發生一起駭人聽聞命案，69歲的吳婦因不滿丈夫長期施虐，一怒之下拿起電線將丈夫勒斃，近日偵查終結，吳婦遭依殺人罪起訴；根據起訴書內容來看，76歲的陳姓老翁長期酗酒，酒後時常持棍棒毆打子女，吳婦也時常遭虐，長期積累釀成悲劇，就連檢方也同情，請法官依刑法規定酌減其刑。

根據起訴書指出，陳姓老翁長期酗酒，酒後除了持棍棒毆打子女，還會把熟睡的子女叫醒，無端罰跪、訓話，吳婦時常為保護子女，遭到丈夫辱罵、毆打，甚至會持鋸刀、刀械在妻子面前揮舞，恐嚇妻子「我殺死你只是關4個月而己」等語，使吳婦身、心長期處於不安狀態。

事發當晚，陳翁酒後叫醒吳婦，只因吳婦動作緩慢，就徒手毆打吳婦頭部、手臂，吳婦離開跑到廚房，陳翁還緊追不捨，訓話1個多小時，沒多久老翁因酒醉摔倒，頭部撞擊地面昏厥，吳婦一時氣憤，就持電線纏繞在老翁頸部，用力朝後拉扯約10分鐘，等老翁窒息身亡，打給女兒說要自殺。

檢方認為，吳婦雖涉犯殺人罪，但請法官審酌被告長期遭受家暴，時有動手毆打及持棍棒、鋸子等物，揚言殺害被告之舉動，時間長達10年，一時失慮才鑄成大錯，訊後被告坦承犯行，態度良好，家屬不願對被告提出告訴等，請法官依刑法規定酌減其刑。

根據附近鄰居表示，這對夫妻住在當地數十年，育有1子2女，兒子婚後搬離，剩下夫婦倆與2女兒同住，平時都正常，但只要喝酒下去就變了一個人，常常大吼大叫，子女勸說也沒用，只會打得更兇、鬧得更厲害，相當同情吳婦的遭遇。